Украинская рок-исполнительница Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss изумила новым образом в новом клипе "Обійми"

Как сообщает Politeka.net, Юлия Санина представила свою новую работу, трек и клип "Обійми", в котором предстала в абсолютно новом образе. Кадры преображения певица разместила в своем сторис, и блоге в Instgaram.

В клипе, Юлия предстала в интересном комбинезоне, ассиметричными вырезами по телу, а также с абсолютно новой прической. Все привыкли видеть Юлию в длинными черными волосами, а в клипе девушка предстала со стрижкой, которая однако ничуть не испортила красотку.

Девушка спела об объятиях, без которых так холодно. Клип снят в вагоне метро и тоннеле, девушка убегает, пытаясь вернуться в прошлое, встретить то тепло, которое было утеряно.

"Обійми гарячі, чому ж без них так холодно, в твоїх очах себе шукати, і не бачити", - поет певица.

К счастью, изменения претерпел только облик певицы, а ее стиль исполнения и характер музыки остался неизменным, что так любят фанаты исполнительницы.

В клипе очень чувственная хореография, где движения и тела переплетаются, создавая насыщенный образ любви и страсти. В целом клип производит хорошее впечатление, образы подобраны яркие и незабываемые. Его хочется послушать еще и еще...

С сегодня 3 марта клип доступен на Youtube-платформе:

Поклонники также позитивно отозвались о песне, многих слушателей поразило удивительно маленькое количество подписчиков на группу, недооценена, считают фанаты.

"Як завжди, до мурах. Це щось магічне. Дякую за вашу творчість", "Юля в этом образе — просто разрыв сердечка! ОФИГЕТЬ!❤️", "Юля, это восхитительно, очень понравились песня и клип.", "Чувственно, нежно, необычно. Спасибо ♥️ Любви и вдохновения, тебе 🥰♥️", - написали фанаты.

Напомним, что Санина из "Танців з зірками" поманила изгибами, приспустив рубашку, Шоптенко не устояла: "В твоих глазах..."

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" удивила кардинальными переменами во внешности: "О, мой Бог".

Также Politeka писала, что Санина в обнимку с партнером по "Танцям з зірками" похвалилась кадрами радостной встречи: "А вот и он".