"Что еще нужно в начале весны?"

Солистка The Hardkiss Юлия Санина, финалистка проекта "Танці з зірками", свела с ума чувственным образом

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, которым всколыхнула публику.

Так, романтичная Санина позировала в белой рубашке, которую приспустила на одном плече. Девушка изумила естественной красотой, показав нежные изгибы своего тела. Юлия распустила волосы и нанесла легкий макияж - ничего лишнего.

В подписи девушка дала волю чувствам.

"Объятия горячие. Почему же без них так холодно. В твоих глазах себя искать и не видеть... «Объятия» 3/03", - говорится в сообщении.

Как известно, 3 марта The Hardkiss презентует свой новый клип к саундтреку в фильме "Обними меня".

Пользователи с восторгом обсудили увиденное, в предвкушении премьеры. Одной из первых пост лайкнула хореограф из "Танців з зірками" Алена Шоптенко.

"Что еще нужно в начале весны? - Только глоток чувств и любви😍. Благодарю Вас за это❤️"

"Вы сочетаете в себе хрупкость и силу, уверенность и скромность) Благодарю Вас за глубокое творчество и за украиноязычный контент🥰"

"Юля решила меня убить этим утром💘"

"Какая красивая ... нежная, неземна🤍🕊"

"Ваши губы - идеальное сердечко 🔥"

"Кто она? Похожа на ангела, спустился с небес 😍"

"Девушка-весна!!! 😍"

"Только одного жаль - публика будет требовать только больше и больше оголенности. Ещё ни один артист, преступая эту черту, не смог вернуться назад. Не продавайте свой талант. Ваша сексуальность именно в вашей тайне. Простите, не хочу обидеть, но скорее сохранить"

Напомним, что Санина из "Танців з зірками" превратилась в дерзкую соблазнительницу, засветив рельефный животик: "Ну, это капец".

Как сообщала Politeka, Юлия Санина из "Танців з зірками" ошеломила фанатов печальным известием: как раньше уже не будет.

Также Politeka писала, что Санина из «Танців з зірками» и ее муж удивили снимком с юной красоткой: «Очень похожа, вроде сестра или дочь».