Солистка и фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина опечалила фанатов новостью

Как пишет Politeka.net, у себя в сторис на Инстаграм Юлия решила сообщить не слишком приятную новость для фанатов. Билеты на концерт группы The Hardkiss подорожают.

Новые ценники уже висят на сайте Karabas. Самые дешевые билеты в фан-зоне и самом верхнем ряду стартуют от 390 грн. Самые дорогие можно приобрести за 2 590 грн.

Юлия Санина сообщила, что концерт, на который доступны билеты состоится 29 мая в НСК Олимпийский. Несмотря на то, что до события еще несколько месяцев, некоторые зоны уже выкуплены.

Фанаты соскучились по живой стоящей музыке. Стоит сказать, что одесситам повезет намного раньше, уже в марте музыканты дадут концерт с при держанием всех карантинных норм с концертом "Весняний".

Кроме цен на билеты изменения претерпел облик красотки с "Танців з зірками". Так что зрителям предстоит воспринять некоторые трансформации солистки известной рокерской группы. Ранее в видео Юлия рассказала, что одним из главных условий проведения концерта является социальная дистанция, поэтому количество зрителей будет ограничено, соответственно и цены на билеты повысятся с 1 марта. Звезда подчеркнула, что это произошло именно потому, что количество зрителей ограничено.

Ранее мы писали, что Юлия Санина из "Танців з зірками" неожиданно призналась, что могла не дожить до финала: "Если бы не..."

Как сообщала Politeka, Санина из «Танців з зірками» и ее муж удивили снимком с юной красоткой: «Очень похожа, вроде сестра или дочь»

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