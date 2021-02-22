Известная украинская рокерша, солистка группы The Hardkiss ошарашила признанием о проекте "Танці з зірками"

Как пишет Politeka.net в сторис Инстаграм Юлии Саниной, ставшей любимицей публики после участия в проекте "Танці з зірками", появились пронзительные признания.

В сторис известная певица решила ответить на вопрос поклонников, о финале танцевального шоу. Партнер Саниной, танцор Дмитрий Жук разместил фото на котором Юлия и Дмитрий на сцене. Юлия смеется, а Дмитрий задумчиво присел недалеко от своей звездной партнерши.

Дмитрий написал, что Юлии очень весело, а он думает… На что Юлия призналась, что же на самом деле ее удерживало на проекте:

"Мне кажется, если бы не было так весело, я бы до финала не дожила", - призналась знаменитость.

Также в сторис у Дмитрия есть несколько фото и видео, в которых раскрыты их с Юлией отношения до и после проекта.

На одно из которых записано видео репетиции, которое никто не видел ранее. Поклонники попросили танцора показать видео, которое раньше не появлялось в сети. Дмитрий исполнил просьбу, и разместил одну из тренировок. На видео пара начинает не с традиционной разминки, а с рассказа Дмитрия о том, что он ел на завтрак.

"Вот как проходили наши тренировки", - написал танцор.

Также Дмитрий показал видео встречи с Саниной, где они ожидают прихода Влада Ямы, находясь в тесной студии. Таким образом Дмитрий ответил на интересующий поклонников вопрос, видится ли он с Юлией.

"Конечно, собираемся. на просмотры", - ответил танцор.

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