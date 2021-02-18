Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала поклонникам свой новый образ, а сам коллектив обрадовал хорошей новостью

Так, на странице группы в Инстаграм появился свежий пост, который воодушевил многих фанатов. Об этом пишет Politeka.net.

Группа сообщила своим поклонникам о предстоящем концерте на стадионе «Олимпийский». Музыканты планируют провести шоу после длительного перерыва из-за карантина.

«Ровно 100 дней до шоу на Олимпийском», - говорится в публикации.

Свой пост артисты сопроводили фото, на котором группа позирует в полном составе. При этом, внимание к себе тут же привлекает фронтвумен Юлия Санина.

По фото можно заметить, что красотка решила сменить образ. Так, Санина отстригла челку, укоротила волосы и покрасилась в черный. Она позирует в топике и коротенькой шубке, а ярким акцентом в ее образе стала фиолетовая губная помада.

Поклонники группы с радостью отреагировали на эту публикацию.

«Очень жду встречи», «Хоть бы границы открыли», «Вау вау вау, крутоооо, мечта. Вы самые лучшие», «Пусть всё сложится», «Ох что будет, что будет», «Ого уже совсем скоро», «Еще совсем немного», «Как быстро летит время», «увидимся через 100 дней», - пишут люди в комментариях.

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