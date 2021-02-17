Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина решила пойти по стопам своих коллег продюсеров

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм Юлия опубликовала фото с мужем и молодой миловидной девушкой. Как оказалось, звездное семейство решило последовать примеру артистов-продюсеров Димы Монатика и Потапа, которые кроме сольной карьеры занимаются и другими артистами, помогая молодым звездам достичь успеха.

«Волнительно, но пора представить вам нового артиста:) ЯРИМА @yarima_music подписывайтесь, чтобы следить за тем, как будут сбываться мечты юной девчонки! Мы уже начали работу над авторскими треками, впереди фотосессия, съемки видео и разогрев на Олимпийском. Чувствую себя феей. Спасибо @pepsiukraine, что дали шанс Яриме зазвучать», - подписала фото звезда.

В комментариях талантливой парочке оставили массу приятных слов.

«Поздравляем! Как же Ярима похожа внешне на Вас», «Вы кстати похожи с этой девочкой», «Выглядит, как ваша дочь. Очень большое внешнее сходство, как по мне», «Я сначала подумала что это ваша сестра, очень похожи, только процветания будущей звезде», «Пусть всё получается @mariekovaalenko сияй ярко!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что опасная Санина из «Танців з зірками» раззадорила видом в ретро-мини: «В предвкушении…».

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