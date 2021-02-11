Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна підкорила новим яскравим образом
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на яких постала в чорній сукні з оригінальним вирізом і декольте. Волосся артистки було акуратно укладене, а макіяж завершував ідеальний вигляд. З боку Юлія була схожа на дівчину з минулого, хоча її образ і виглядав трохи небезпечно, як більшість образів групи The Hardkiss.
"Маленьке чорне плаття в об'єктиві @abazherka. Завтра знімемо нову фотосесію, я в передчутті", - підписала фото зірка.
У коментарях шанувальники стали захоплюватися новим образом красуні.
"Яка ви красива", «ти прекрасна», "Королева", "Оо у неї завжди чарівні знімки виходять, а ще бекстейдж. Танці монтувала так, що відчувалося все дуже казково (хоча явно всередині було адово)», «погляд на другому фото нагадав рядок з пісні Леннокс: "Baby I was lost until you came", «судячи з історій @slavachaika вже замахався. Чекаємо красу", - пишуть користувачі Мережі.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Трагедія сколихнула Харків: тіло зниклої дитини знайшли під мостом, деталі
Олена Кравець з "Квартал 95" розтанула поруч з чоловіком-красенем, рідкісне фото: "щасливі і закохані"
Київські комунальники придумали, як "відкосити" від прибирання снігу, відео: "Ніби всю ніч працювали"
Груба Полякова образила Тіну Кароль до сліз, вибачення не допомогли: "Для мене Ольга більше не існує"
Раніше ми писали, що Юлія Саніна показала свій талант до танців у незвичному образі. Дівчина була одягнена в мішкуватий одяг. Але це не завадило їй запалити на повну.
Нагадаємо, що Саніна з "Танців з зірками" наробила шуму зухвалим образом в короткій сукні:"Тіна просила передати...".
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" і дружина Комарова дали стильний урок українкам: "красуні".
Також повідомлялося, що Саніна з "Танців з зірками" попрацювала мітлою, засвітивши свій гарний будинок під Києвом: "Снігова казка, говорите?".