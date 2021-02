Фронтвумен українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна підкорила новим яскравим образом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на яких постала в чорній сукні з оригінальним вирізом і декольте. Волосся артистки було акуратно укладене, а макіяж завершував ідеальний вигляд. З боку Юлія була схожа на дівчину з минулого, хоча її образ і виглядав трохи небезпечно, як більшість образів групи The Hardkiss.

"Маленьке чорне плаття в об'єктиві @abazherka. Завтра знімемо нову фотосесію, я в передчутті", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники стали захоплюватися новим образом красуні.

"Яка ви красива", «ти прекрасна», "Королева", "Оо у неї завжди чарівні знімки виходять, а ще бекстейдж. Танці монтувала так, що відчувалося все дуже казково (хоча явно всередині було адово)», «погляд на другому фото нагадав рядок з пісні Леннокс: "Baby I was lost until you came", «судячи з історій @slavachaika вже замахався. Чекаємо красу", - пишуть користувачі Мережі.

