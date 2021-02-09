Юлія Саніна з "Танців з зірками" показала, як орудує мітлою навколо свого розкішного будинку, зухвала красуня

Солістка групи The Hardkiss і фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна здивувала українців. Politeka.net повідомляє, що Саніна розсердилася, побачивши скільки снігу їй доведеться прибирати навколо свого особняка під Києвом.

Вийшовши з мітлою прибирати "снігову казку" з порога свого будинку, Саніна вирішила зняти сторіс для тих, хто вважає нинішню погоду казковою.

"Снігова казка, говорите? Прекрасний засніжений світ? Так, він прекрасний, коли на нього дивитися тільки, коли на це дивитися. А ось прибирати зараз все це-якось не казково", - заявила розсерджена знаменитість.

Для відео Юлія використовувала "ельфійський" фільтр, який надав розсердженому вигляду співачки чарівний вигляд.

Напередодні, Саніна показувала, як веселиться і радіє снігу, що випав її маленький син Даня. Малюк бігав по засніженому двору, а мама назвала хлопчика "сніговою людиною".

Раніше Саніна проводила екскурсію по своєму незвичайному "гніздечку" в триста квадратів, який знаходиться недалеко від Києва.

Зірка "Танців з зірками" розповіла, що вони з чоловіком Валерієм Бебко самі створили затишний і просторий куточок, де насолоджуються сімейним життям далеко від сторонніх.

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