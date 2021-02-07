Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина показала свой талант к танцам в непривычном образе

Яркое видео с исполнительницей появилось на ее странице в ТикТок. Об этом пишет Politeka.net.

Не так давно Санина участвовала в популярном украинском шоу «Танці з зірками» и даже дошла до его финала. Однако и после завершения программы певица не спешит расставаться с танцами. По крайней мере, об этом свидетельствует милое видео, которым она порадовала фанатов.

На кадрах можно увидеть, как Санина весело танцует под музыку, демонстрируя дерзкие отточенные движения. Очевидно, что танцевальный проект не прошел для певицы даром.

При этом, образ Саниной на видео выглядит довольно непривычным. Так, певица предстает в стильных спортивных штанах, массивных кроссовках и свободном свитере. Довершают ее образ два кокетливых хвостика на голове.

Поклонники по достоинству оценили старания певицы, засыпав ее одобрительными комментариями.

«вам так идëт этот свитер! очень классный ждем уже клип», «Украинская Харли Квинн», «наша самая лучшая», «Хип-хоперша наша», «очень красивая, тебе идете такой стиль», «Как же классно двигаешься», «это реально залипательно», - пишут люди.

Напомним, что Санина из "Танцев со звездами" неожиданно показала, как преображается перед съемками:"Конфета".

Как сообщала Politeka, Санина из "Танцев со звездами" покорила интересным образом и раскрыла, чего ей не хватает: "Боже, Юль...".

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