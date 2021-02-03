Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss і фіналістка проекту "Танці з зірками" Юлія Саніна розповіла, чого очікує найближчим часом

Зірка розповіла про свою діяльність, й чим хоче порадувати своїх фанатів, передає Politeka.net.

В результаті пандемії заборонені масові заходи, тому зібратися на концерті улюбленого артиста немає можливості.

Юлія ж розповіла про свою надію. Відповідний пост зірка опублікувала в Instagram, підкріпивши яскравим фото.

Красуня позувала в синьому светрі, надівши зверху чорну куртку.

Українська знаменитість посміхалася, зробивши макіяж з акцентом на очі - дві чорні крапки стояли на нижніх повіках.

У пості Саніна розповіла, що тільки зустріч з глядачами допомагає зрозуміти, наскільки зачепила та чи інша пісня.

"Коли ти бачиш і чуєш публіку, розумієш "кому і навіщо". Тому я чекаю на наш Олімпійський, як оазис серед пустелі❤️

Концертний рух потроху починає оживати, вже колеги оголосили весняні та осінні тури. І я вірю, що скоро здоровий глузд переможе і нашій індустрії дадуть дихати так само, як і іншим", - написала зірка.

За 40 хвилин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Нічого не замінить живих концертів😍", " після такої довгої перерви, я впевнена це буде найкращий концерт❤️", " швидше б вже концерти❤️", " ви найкраща❤️❤️❤️❤️❤️", "які очі☺❤️", " ковток довгоочікуваної води кожному музиканту!💯 ", "Боже, Юль, а як же нам потрібні вже твої живі очі на сцені ♥️ і ці емоції...",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що чоловік Юлії Саніної з " Танців з зірками "показав, як проводить час з сином у відсутності дружини:"Юлі не вистачає".

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