Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss і фіналістка проекту "Танці з зірками" Юлія Саніна розповіла, чого очікує найближчим часом
Зірка розповіла про свою діяльність, й чим хоче порадувати своїх фанатів, передає Politeka.net.
В результаті пандемії заборонені масові заходи, тому зібратися на концерті улюбленого артиста немає можливості.
Юлія ж розповіла про свою надію. Відповідний пост зірка опублікувала в Instagram, підкріпивши яскравим фото.
Красуня позувала в синьому светрі, надівши зверху чорну куртку.
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Українська знаменитість посміхалася, зробивши макіяж з акцентом на очі - дві чорні крапки стояли на нижніх повіках.
У пості Саніна розповіла, що тільки зустріч з глядачами допомагає зрозуміти, наскільки зачепила та чи інша пісня.
"Коли ти бачиш і чуєш публіку, розумієш "кому і навіщо". Тому я чекаю на наш Олімпійський, як оазис серед пустелі❤️
Концертний рух потроху починає оживати, вже колеги оголосили весняні та осінні тури. І я вірю, що скоро здоровий глузд переможе і нашій індустрії дадуть дихати так само, як і іншим", - написала зірка.
За 40 хвилин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.
"Нічого не замінить живих концертів😍", " після такої довгої перерви, я впевнена це буде найкращий концерт❤️", " швидше б вже концерти❤️", " ви найкраща❤️❤️❤️❤️❤️", "які очі☺❤️", " ковток довгоочікуваної води кожному музиканту!💯 ", "Боже, Юль, а як же нам потрібні вже твої живі очі на сцені ♥️ і ці емоції...",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що чоловік Юлії Саніної з " Танців з зірками "показав, як проводить час з сином у відсутності дружини:"Юлі не вистачає".
Як повідомляла Politeka, як виглядає незвичайний будинок Юлії Саніної з "Танців з зірками", ексклюзивні кадри:"квіти не виживають".
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