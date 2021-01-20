Муж Юлии Саниной Валерий Бебко показал свой досуг с сыном Даней

Пока солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина любуется красотами колумбийского города Медельина и гуляет по улицам одна, ее супруг Валерий Бебко ждет жену и развлекает своего сына вместо звездной мамы. Кадры с прогулки он опубликовал на своей странице в Instagram, пишет Politeka.net.

На снимках Валерия Бебко видно, как проходит утро папы с сыном Даней без Юлии Саниной. На первом кадре продюсер группы "The Hardkiss" делает селфи с 5-летним ребенком, который прислонился к папе и слегка улыбался на камеру. Несмотря на сильный мороз Валерий Бебко позировал без шапки или капюшона, зато надел теплую куртку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Валерий Бебко (@val_bebko)

Также звездный отец показал короткое видео о том, как проходят поездки Дани с отцом в машине. Под громкую рок-музыку Валерий ритмично качал головой и подпевал, пока сын сидел со скучающим лицом на заднем сидении. При этом папа использовал несколько мистическую маску в Instagram, отчего глаза обоих светились потусторонним светом.

Также Валерий Бебко порадовал фанатов фотографиями красивых зимних пейзажей, снимком своего питомца и ароматным сладким завтраком.

На публикацию своего мужа тут же откликнулась Юлия Санина, вероятно, сильно скучая без своей семьи.

"Хочу к вам" - написала певица в комментариях, на что Валерий Бебко ответил, что осталось потерпеть еще чуть-чуть.

Поклонники звездной пары в своих комментариях оценили досуг папы и сына, а также отметили, что Даня скучает по маме.

"Видно, что "Бусинка" очень за Юлей скучает", "Только Юли не хватает", "Класс", "Красивые и крутые", "От этих снимков на душе тепло", "Мать прилетает, а сын - бесповоротно сформировавшийся HARD",- отметили пользователи.

Напомним, что певица Юлия Санина сейчас находится в солнечной Колумбии, где регулярно фотографируется для своих поклонников. Недавно она опубликовала снимки своей прогулки по городу в одних шортиках и написала, что ей грустно быть на отдыхе без своих близких.

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