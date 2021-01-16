Солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками» Юлия Санина поделилась первыми фото с отдыха
Как передает Politeka.net, кадры певица опубликовала на своей страничке в Instagram.
Судя по всему, в отпуск Юлия отправилась без своего мужа Валерия Бебко, чем очень сильно расстроилась.
"Удивительно странные ощущения впервые за 12 лет быть где-то одной, без @val_bebko ...
Все время инстинктивно оборачиваюсь, чтоб сказать ему «Посмотри, какая прикольная штуковина...», «Какой вид...» Все таки, счастливыми нас делает возможность поделиться своими эмоциями с кем-то близким", - поделилась артистка в подписи к посту.
Реакция Валерия не заставила себя ждать:
"Люблю тебя", - в первом же комментарии под снимками написал музыкант.
На опубликованных кадрах с Колумбийского города Медельина певица предстала в идеальном облачении туриста: короткие шорты, футболка и кроссовки прекрасно подходили для городской прогулки.
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В комментариях под постом поклонники удивились, почему певица оправилась на отдых без своего любимого.
"Ты самаааааа??? Шок контент!!! А кто фоткает", "Ну ничего страшного, бывать одному бывает весьма полезна", "А почему вы одна, Юлия?", "Юля, ты куда сбежала?!", "Тоже не могу без мужа отдыхать. Всегда вместе. И на работе, и дома, и на отдыхе. Он мой лучший друг, без него всё не то)) очень вас понимаю", "Ааа что? Фотографирует не Вал?? Это как? Что же это??", - писали удивленные фанаты певицы.
Напомним, Санина из "Танців з зірками" очаровала образом роковой блондинки с короткой стрижкой: "Неузнаваемая".
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