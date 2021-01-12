Финалистка "Танців з зірками" и певица Юлия Санина огорошила фанатов неожиданным снимком
Новое фото вокалистка рок-группы The Hardkiss опубликовала в Instagram Stories.
Так, украинская звезда Юлия Санина предстала перед армией преданных поклонников в неожиданном образе.
На снимке можно увидеть юную финалистку шоу "Танці з зірками" с короткой стрижкой. Но самое интересное, что Юлия Санина засветилась в образе жгучей блондинки.
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Вокалистка рок-группы The Hardkiss в Instagram Stories указала, что это - архивная фотография, которая была сделана еще в 2012 году.
Не исключено, что Юлии Саниной на время пришлось стать блондинкой с короткой стрижкой ради съемок очередного музыкального клипа.
На снимке Юлия Санина одета в обтягивающий белый костюм, а образ жгучей блондинки дополняет яркая розовая помада.
Стоит отметить, что Юлия Санина в таком образе буквально неузнаваемая.
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Напомним, муж Саниной из «Танців з зірками» показал крошку, которую обожает
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