Финалистка "Танців з зірками" и певица Юлия Санина огорошила фанатов неожиданным снимком

Новое фото вокалистка рок-группы The Hardkiss опубликовала в Instagram Stories.

Так, украинская звезда Юлия Санина предстала перед армией преданных поклонников в неожиданном образе.

На снимке можно увидеть юную финалистку шоу "Танці з зірками" с короткой стрижкой. Но самое интересное, что Юлия Санина засветилась в образе жгучей блондинки.

Вокалистка рок-группы The Hardkiss в Instagram Stories указала, что это - архивная фотография, которая была сделана еще в 2012 году.

Не исключено, что Юлии Саниной на время пришлось стать блондинкой с короткой стрижкой ради съемок очередного музыкального клипа.

На снимке Юлия Санина одета в обтягивающий белый костюм, а образ жгучей блондинки дополняет яркая розовая помада.

Стоит отметить, что Юлия Санина в таком образе буквально неузнаваемая.

Ранее мы рассказывали, что Юлия Санина забыла о муже и похвасталась новой любовью.

На новый год в семье Юлии Саниной и ее мужа и одногруппника Валерия Бебко появилось пополнение – семейство обзавелось новым щенком породы мальтипу.

Теперь музыканты и их сын не могут оторваться от нового друга и регулярно публикуют новые кадры с ним. На новом фото Санина позирует перед камерой с собачкой в руках.

Напомним, муж Саниной из «Танців з зірками» показал крошку, которую обожает

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