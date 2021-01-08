Известная украинская певица, фронтвумен The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина удивила необычным образом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала отрывок с акустического концерта группы. Она исполняла украинскую рождественскую песню «Щедрик», чем впечатлила многих поклонников. Известную песню она скомбинировала с песней группы Helpless. Юлия сообщила, что видео с этой песней уже набрало более миллиона просмотров в Ютуб. Это стало своеобразным достижением для группы.

Особое внимание на видео привлек образ певицы. The Hardkiss славится оригинальными нарядами и образами, которые для Саниной создает ее бессменный стилист и визажист Слава Чайка. Именно он окутал певицу неким туманом загадочности и непредсказуемости. Кстати, многие образы на «Танцях з зірками» тоже создавал для Юлии Чайка.

На опубликованном фрагменте Санина предстала в образе инопланетного существа с человеческим обличием или сказочного эльфа. Складывалось впечатление, что она немного переборщила с гримом. Ее волосы были аккуратно уложены, а кожа выкрашена в светлый серебристый свет. Прозрачная ткань ее наряда с блестками дополняла образ так же, как и оригинальные украшения.

Напомним, что Санина из «Танців з зірками» сообщила о пополнении в семье и впервые показала красотку: «Наша девочка...».

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