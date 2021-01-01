Відома українська співачка, фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна показала маленьку дівчинку, яка стала новим членом їх сім'ї
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram фронтвумен The Hardkiss опублікувала сімейний знімок. На фото позувала Юлія, її чоловік Валерій, а також маленький син Даня. В руках Юлія тримала маленьку собачку. Судячи з усього, собака стала новорічним подарунком для її сина.
Варто відзначити, що всі виглядали дуже щасливими на фото. Завжди серйозний Вал посміхався, а Саніна ледь стримувала емоції.
"Наша новорічна радість, наша дівчинка. Придумуємо кличку:) ваші варіанти", - підписала фото зірка.
У коментарях стали ділитися своїми пропозиціями з іменами, а також вітати сім'ю Юлії з поповненням.
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"Боже яка красива, вітаю", "судячи з очей, найбільше собаку хотіла мама"," Щасливого нового року, The Hardkiss!", "Який хороший", "які солодкі"," Ой, клас! Персик", "красива дівчинка заслуговує гарне ім'я", - пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Юлія Саніна перед Новим роком відвідала танцювальний зал, щоб потренуватися із зіркою «Танців з зірками» Оленою Шоптенко. Красуня заявила, що напередодні свята потрібно займатися тим, що надихає. Саніну, на даний момент, надихають танці.
Нагадаємо, що Саніна показала, якою була на початку кар'єри, зірку не впізнати: «історичний момент».
Як повідомляла Politeka, Саніна підвела підсумки 2020 року і заговорила про гучне "розставання": "я буду вдячна тобі...".
Також Politeka писала, що Саніна підкорила неймовірною зовнішністю крупним планом:"Приголомшлива".