Вокалістка групи The Hardkiss і учасниця "Танців з зірками" Юлія Саніна здивувала публікацією в соцмережах

Відверта публікація з'явилася в мікроблозі співачки в Instagram.

Так, українська зірка вирішила створити цілий колаж, на якому зображені її головні досягнення в 2020 році.

За 12 місяців Юлія Саніна разом з колегами по сцені кілька разів потрапляла на обкладинку популярних українських журналів, яскраво запалювала на танцполі "Танців з зірками", дійшовши до фіналу проекту, а також випустила сингли і Кліпи, що зібрали мільйони переглядів в соцмережах.

"Прощай, найдивніший рік у моєму житті. Обертаючись назад, розумію, що ти точно не був поганим, ти був дуже особливим! Я буду вдячна тобі за людей, в першу чергу. Ви любили мене, підтримували, вірили в мене, вчили, сперечалися, з'ясовували стосунки, давали мені безцінний досвід, прощалися зі мною, прощали мене...",- відверто написала Юлія Саніна у своєму мікроблозі.

Вокалістка The Hardkiss також сподівається на продовження успішної кар'єри в 2021 році, а всі невдачі в поточному сприймає як "розгін перед прекрасним польотом".

"З наступаючим вас, ви круті", " спасибі вам!", "Вітаю Вас! Бажаю в новому році багато концертів і ще нової чудової музики", " завжди будемо з Вами, з наступаючим!", "Спасибі за цей рік! До зустрічі на Олімпійському", "З наступаючим! Нехай все здійсниться! Дякую за творчість, - Ви натхнення, Завжди в моєму серці, Найкраща", - написали віддані шанувальники в коментарях.

Раніше Юлія Саніна похвалилася архівним знімком і показала, якою вона була до популярності.

Більш молода Юлія Саніна постала в легкому сріблястому платті без декольте, але з відкритими плечима.

Вона зробила собі химерну високу зачіску, уклавши чорне волосся в кілька шарів і закріпивши їх бантом. Образ співачка довершила зухвалим макіяжем з яскраво-червоною помадою.

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