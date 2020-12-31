Вокалистка группы The Hardkiss и участница "Танців з зірками" Юлия Санина удивила публикацией в соцсетях
Откровенная публикация появилась в микроблоге певицы в Instagram.
Так, украинская звезда решила создать целый коллаж, на котором изображены ее главные достижения в 2020 году.
За 12 месяцев Юлия Санина вместе с коллегами по сцене несколько раз попадала на обложку популярных украинских журналов, ярко зажигала на танцполе "Танців з зірками", дойдя до финала проекта, а также выпустила синглы и клипы, собравшие миллионы просмотров в соцсетях.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
"Беременная" Осадчая выдала необычную тайну Горбунова: "Ребенок и мама будут в шоке"
Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой: "Не дай бог услышать, что на твоем концерте..."
Никитюк в распахнутом халате сравнили с длинноногой Поляковой: "Оля супер-бомба, но..."
В Харькове грузовик переехал мужчину, момент попал на видео: "находился в слепой зоне"
"Прощай, самый странный год в моей жизни. Оборачиваясь назад, понимаю, что ты точно не был плохим, ты был очень особенным!
Я буду благодарна тебе за людей, в первую очередь. Вы любили меня, поддерживали, верили в меня, учили, спорили, выясняли отношения, давали мне бесценный опыт, прощались со мной, прощали меня...", - откровенно написала Юлия Санина в своем микроблоге.
Вокалистка The Hardkiss также надеется на продолжение успешной карьеры в 2021 году, а все неудачи в текущем воспринимает как "разгон перед прекрасным полетом".
"С наступающим вас, вы крутые", "Спасибо вам!", "Приветствую Вас! Желаю в новом году много концертов и еще новой замечательной музыки", "Всегда будем с Вами, С наступающим!", "Спасибо за этот год! До встречи на Олимпийском", "С наступающим! Пусть все исполнится! Спасибо за творчество, - вы вдохновение всегда в моем сердце. Лучшая", - написали преданные поклонники в комментариях.
Ранее Юлия Санина похвасталась архивным снимком и показала, какой она была до популярности.
Более молодая Юлия Санина предстала в легком серебристом платье без декольте, но с открытыми плечами.
Она сделала себе вычурную высокую прическу, уложив черные волосы в несколько слоев и закрепив их бантом. Образ певица довершила вызывающим макияжем с ярко-красной помадой.
Напомним, что катастрофа у Юлии Саниной из "Танців з зірками", чистосердечное признание
Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" загуляла с мужем, ошарашив нестандартным образом.
Также Politeka писала, что скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги.