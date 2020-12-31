Вокалистка группы The Hardkiss и участница "Танців з зірками" Юлия Санина удивила публикацией в соцсетях

Откровенная публикация появилась в микроблоге певицы в Instagram.

Так, украинская звезда решила создать целый коллаж, на котором изображены ее главные достижения в 2020 году.

За 12 месяцев Юлия Санина вместе с коллегами по сцене несколько раз попадала на обложку популярных украинских журналов, ярко зажигала на танцполе "Танців з зірками", дойдя до финала проекта, а также выпустила синглы и клипы, собравшие миллионы просмотров в соцсетях.

"Прощай, самый странный год в моей жизни. Оборачиваясь назад, понимаю, что ты точно не был плохим, ты был очень особенным!

Я буду благодарна тебе за людей, в первую очередь. Вы любили меня, поддерживали, верили в меня, учили, спорили, выясняли отношения, давали мне бесценный опыт, прощались со мной, прощали меня...", - откровенно написала Юлия Санина в своем микроблоге.

Вокалистка The Hardkiss также надеется на продолжение успешной карьеры в 2021 году, а все неудачи в текущем воспринимает как "разгон перед прекрасным полетом".

"С наступающим вас, вы крутые", "Спасибо вам!", "Приветствую Вас! Желаю в новом году много концертов и еще новой замечательной музыки", "Всегда будем с Вами, С наступающим!", "Спасибо за этот год! До встречи на Олимпийском", "С наступающим! Пусть все исполнится! Спасибо за творчество, - вы вдохновение всегда в моем сердце. Лучшая", - написали преданные поклонники в комментариях.

Ранее Юлия Санина похвасталась архивным снимком и показала, какой она была до популярности.

Более молодая Юлия Санина предстала в легком серебристом платье без декольте, но с открытыми плечами.

Она сделала себе вычурную высокую прическу, уложив черные волосы в несколько слоев и закрепив их бантом. Образ певица довершила вызывающим макияжем с ярко-красной помадой.

Напомним, что катастрофа у Юлии Саниной из "Танців з зірками", чистосердечное признание

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" загуляла с мужем, ошарашив нестандартным образом.

Также Politeka писала, что скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги.