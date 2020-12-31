Відома українська співачка з гурту "The Hardkiss" і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна вразила красою

Артистка заворожує неймовірною привабливістю в будь-якому образі, повідомляє Politeka.net.

Цього разу зірка розмістила у своєму Instagram чорно-біле фото, на якому вона була відображена з цікавого ракурсу. Саніну зняли знизу, коли вона спрямувала свій погляд убік. У цей час вітер розвивав її волосся.

Красу співачки підкреслив макіяж з акцентом на очі. Зірка відкрила губи, спираючись на руку.

"Всі вже придумали, що загадати під бій курантів? Щось мені підказує, що наші бажання співпадуть🙈", - написала артистка.

Майже за годину пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.