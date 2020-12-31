Відома українська співачка з гурту "The Hardkiss" і фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна вразила красою
Артистка заворожує неймовірною привабливістю в будь-якому образі, повідомляє Politeka.net.
Цього разу зірка розмістила у своєму Instagram чорно-біле фото, на якому вона була відображена з цікавого ракурсу. Саніну зняли знизу, коли вона спрямувала свій погляд убік. У цей час вітер розвивав її волосся.
Красу співачки підкреслив макіяж з акцентом на очі. Зірка відкрила губи, спираючись на руку.
"Всі вже придумали, що загадати під бій курантів? Щось мені підказує, що наші бажання співпадуть🙈", - написала артистка.
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Майже за годину пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.
Дуже велика ймовірність, що наші бажання співпадуть❤️", " квитки-є. Головне, щоб їх не анулювали🙄", " вас зустріти і сказати все, що на душі❤🤞 🏻", "щоб мама була здорова", - написали користувачі мережі.
"Ледве знайшов цей історичний момент», - написав візажист і стиліст групи Слава Чайка під фото.
Варто відзначити, що на знімку важко впізнати Юлію, зараз вона виглядає трохи інакше, але все така ж приваблива.
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