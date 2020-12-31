Известная украинская певица из группы "The Hardkiss" и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина поразила красотой

Артистка завораживает невероятной привлекательностью в любом образе, сообщает Politeka.net.

В этот раз звезда разместила в своем Инстаграм черно-белое фото, на котором она была запечатлена с интересного ракурса. Санину сняли снизу, когда она устремила свой взор в сторону. В это время ветер развивал ее волосы.

Красоту певицы подчеркнул макияж с акцентом на глаза. Звезда приоткрыла губы, опираясь на руку.

"Все уже придумали, что загадать под бой курантов? Что-то мне подсказывает, что наши желания совпадут🙈", - написала артистка.

Почти за час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.