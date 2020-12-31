Известная украинская певица из группы "The Hardkiss" и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина поразила красотой

Артистка завораживает невероятной привлекательностью в любом образе, сообщает Politeka.net.

В этот раз звезда разместила в своем Инстаграм черно-белое фото, на котором она была запечатлена с интересного ракурса. Санину сняли снизу, когда она устремила свой взор в сторону. В это время ветер развивал ее волосы.

Красоту певицы подчеркнул макияж с акцентом на глаза. Звезда приоткрыла губы, опираясь на руку.

"Все уже придумали, что загадать под бой курантов? Что-то мне подсказывает, что наши желания совпадут🙈", - написала артистка.

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Почти за час пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Чтоб пандемия закончилась и мы вспоминали это лишь как страшный сон? Думаю, все этого хотят", "Конечно совпадут😂 Всем здоровья и Олимпийский 2021🤞🏻🔥💣❤️", "Хочу на концерт!", "... и это чистая правда.❤❤❤❤❤❤", "Какая ты потрясающая😍
Очень большая вероятность, что наши желания совпадут❤️", "Билеты -есть. Главное, чтобы их не аннулировали🙄", "Вас встретить и сказать все, что на душе❤🤞🏻", "Чтобы мама была здорова", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Юлия Санина совсем юная стояла в необычном гриме. Ее лицо и брови были покрыты белой краской.

«Еле нашел этот исторический момент», - написал визажист и стилист группы Слава Чайка под фото.

Стоит отметить, что на снимке трудно узнать Юлию, сейчас она выглядит несколько иначе, но все такая же привлекательная.

Напомним, что Юлия Санина разоткровенничалась о слезах и унынии: «Из этого состояния меня вытаскивает…».

Как сообщала Politeka, Юлия Санина показала, какой была до популярности, редкое фото облетело Сеть: "Девять лет назад...".

Также Politeka писала, что Юлия Санина покорила чувственностью в обнимку с бородатым красавцем: «Ищем его…».