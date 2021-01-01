Известная украинская певица, финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина показала маленькую девочку, которая стала новым членом их семьи
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм фронтвумен The Hardkiss опубликовала семейный снимок. На фото позировала Юлия, ее муж Валерий, а также маленький сын Даня. В руках Юлия держала маленькую собачку. Судя по всему, собака стала новогодним подарком для ее сына.
Стоит отметить, что все выглядели очень счастливыми на фото. Всегда серьезный Вал улыбался, а Санина едва сдерживала эмоции.
«Наша новогодняя радость, наша девочка. Придумываем кличку:) ваши варианты», - подписала фото звезда.
В комментариях стали делиться своими предложениями с именами, а также поздравлять семью Юлии с пополнением.
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Олег Винник стал свидетелем трагедии, урок на всю жизнь: "Прямо на моих глазах..."
90-летний Чапкис из "Танців з зірками" дал жару на вечеринке, врачи будут поражены: "Человек - сам творец..."
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
"Спасибо тебе за всё": оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев
«Боже какая красивая, поздравляю», «Судя по глазам, больше всего собаку хотела мама», «Счастливого нового года, The Hardkiss!», «Какой хороший», «Какие сладкие», «Ой, класс! Персик», «Красивая девочка заслуживает красивое имя», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Юлия Санина перед Новым годом посетила танцевальный зал, чтобы потренироваться со звездой «Танців з зірками» Аленой Шоптенко. Красотка заявила, что накануне праздника нужно заниматься тем, что вдохновляет. Санину, на данный момент, вдохновляют танцы.
Напомним, что Санина показала, какой была в начале карьеры, звезду не узнать: «Исторический момент».
Как сообщала Politeka, Санина подвела итоги 2020 года и заговорила о громком "расставании": "Я буду благодарна тебе...".
Также Politeka писала, что Санина покорила невероятной внешностью крупным планом: "Потрясающая".