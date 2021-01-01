Известная украинская певица, финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина показала маленькую девочку, которая стала новым членом их семьи

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм фронтвумен The Hardkiss опубликовала семейный снимок. На фото позировала Юлия, ее муж Валерий, а также маленький сын Даня. В руках Юлия держала маленькую собачку. Судя по всему, собака стала новогодним подарком для ее сына.

Стоит отметить, что все выглядели очень счастливыми на фото. Всегда серьезный Вал улыбался, а Санина едва сдерживала эмоции.

«Наша новогодняя радость, наша девочка. Придумываем кличку:) ваши варианты», - подписала фото звезда.

В комментариях стали делиться своими предложениями с именами, а также поздравлять семью Юлии с пополнением.

«Боже какая красивая, поздравляю», «Судя по глазам, больше всего собаку хотела мама», «Счастливого нового года, The Hardkiss!», «Какой хороший», «Какие сладкие», «Ой, класс! Персик», «Красивая девочка заслуживает красивое имя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юлия Санина перед Новым годом посетила танцевальный зал, чтобы потренироваться со звездой «Танців з зірками» Аленой Шоптенко. Красотка заявила, что накануне праздника нужно заниматься тем, что вдохновляет. Санину, на данный момент, вдохновляют танцы.

Напомним, что Санина показала, какой была в начале карьеры, звезду не узнать: «Исторический момент».

Как сообщала Politeka, Санина подвела итоги 2020 года и заговорила о громком "расставании": "Я буду благодарна тебе...".

Также Politeka писала, что Санина покорила невероятной внешностью крупным планом: "Потрясающая".