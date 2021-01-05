Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла, що тривалий час була студійною бек-вокалісткою відомих співачок

Про старт своєї кар'єри співачка повідала в програмі"Світське життя".

Зокрема, Саніна брала участь майже всіх записах одного з альбомів групи "НеАнгели", в піснях Мікі Ньютон і Софії Ротару.

«Я завжди вірила, що колись я все ж стану такою ж артисткою, як і вони. Мені подобалося прикрашати своїм голосом їхні пісні. Мені подобалося, коли вони були задоволені моєю роботою, коли Руслан Квінта говорив: "клас, подобається, будуть запрошувати ще". Плюс, я була дійсно дуже юною, я почала записувати бек-вокали з 15-16 років. І для мене, як для школярки, а потім студентки, це був дійсно класний підробіток», - розповіла співачка, зазначивши, що працювала з усіма артистами, з котрими працював композитор Руслан Квінта.

Саніна також продемонструвала своє вміння пародіювати голоси і манеру співу колег. Вона скопіювала голос Тіни Кароль і Олі Полякової, раніше ж знаменитість прекрасно спародійована Джамалу. Співачка зазначила, що працюючи бек-вокалісткою навчилася підлаштовуватися під кожного виконавця.

Крім того, Саніна виконала знаменитий «Щедрик», чим просто заворожила українців.

"Це чарівно, це казково, це найкраще, обожнюю, мої діти в захваті, ми просто всією сім'єю ваші фанати", " це було нереально круто!", "Ууууххх, заворожила і підірвала", "як завжди - прекрасно. Мурашки по шкірі від твого багатогранного вокалу, Юлія!!!", "Юленька, суцільні мурашки!!!! Це супер-бупер-гармата-граната!!!! Непередавані відчуття!!!", "Боже як хочеться до вас на концерт. Не могу. Роки півтора не була на вашому концерті і вже ламає. Що ви з нами творите, хлопці?» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що Юлія Саніна з The Hardkiss показала, якою була на початку кар'єри, зірку не впізнати: «історичний момент».

Як повідомляла Politeka, Саніна підвела підсумки 2020 року і заговорила про гучне "розставання": "я буду вдячна тобі...".

Також Politeka писала, що Саніна підкорила неймовірною зовнішністю крупним планом:"Приголомшлива".