Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала, что длительное время была студийной бэк-вокалисткой известных певиц

О старте своей карьеры певица поведала в программе "Світське життя".

В частности, Санина участвовала почти всех записях одного из альбомов группы "Неангелы", в песнях Мики Ньютон и Софии Ротару.

«Я всегда верила, что когда-то я все же стану такой же артисткой, как и они. Мне нравилось украшать своим голосом их песни. Мне нравилось, когда они были довольны моей работой, когда Руслан Квинта говорил: "Класс, нравится, будут приглашать еще". Плюс, я была действительно очень юной, я начала записывать бэк-вокалы с 15-16 лет. И для меня, как для школьницы, а потом студентки, это была действительно классная подработка», - рассказала певица, отметив, что работала со всеми артистами, с котрыми работал композитор Руслан Квинта.

Санина также продемонстрировала свое умение пародировать голоса и манеру пения коллег. Она скопировала голос Тины Кароль и Оли Поляковой, ранее же знаменитость прекрасно спародирована Джамалу. Певица отметила, что работая бек-вокалисткой научилась подстраиваться под каждого исполнителя.

Кроме того, Санина исполнила знаменитый «Щедрик», чем просто заворожила украинцев.

«Это волшебно, это сказочно, это лучшее, обожаю, мои дети в восторге, мы просто всей семьёй ваши фанаты», «Это было нереально круто!», «Ууууххх, заворожила и взорвала», «Как всегда - прекрасно. Мурашки по коже от твоего многогранного вокала, Юлия!!!», «Юленька, сплошные мурашки!!!! Это супер-бупер-пушка-граната!!!! Непередаваемые ощущения!!!», «Боже как хочется к вам на концерт. Не могу. Года полтора не была на вашем концерте и уже ломает. Что вы с нами творите, ребята?», - пишут в комментариях.

Напомним, что Юлия Санина из The Hardkiss показала, какой была в начале карьеры, звезду не узнать: «Исторический момент».

Как сообщала Politeka, Санина подвела итоги 2020 года и заговорила о громком "расставании": "Я буду благодарна тебе...".

Также Politeka писала, что Санина покорила невероятной внешностью крупным планом: "Потрясающая".