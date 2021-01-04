Известная украинская певица, финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм фронтвумен The Hardkiss выложила совместный с менеджером группы снимок.

Санина в белом парике позирует рядом с Егором Кирьяновым. Таким фото она поздравила менеджера группы с днем рождения, сопроводив все очень личным признанием.

«Мой друг, с Днем Рождения! Мы можем говорить с тобой часами, проводить вместе дни и недели... и не сделать ни одной фотки🙈 за столько лет мы уже стали чем-то одним. Ты единственный человек, которого я когда-то отпустила, за которым так сильно плакала, и который все таки вернулся ко мне❤️ люблю🙏 остальное в объятия при встрече», - написала певица.

Отметим, некоторым пользователям Сети такой текст показался слишком откровенным.

«А муж что думает по этому поводу?» - поинтересовались в комментариях.

Также Санина в «Сторис» показала черно-белолое фото Кирьянова с его цитатой: «Главная функция менеджера – уберегать группу от всякой фигни».

«С Днем рождения! Мой защитник», - написала певица.

Поклонники группы присоединяются с поздравлениям.

Напомним, что Юлия Санина из The Hardkiss показала, какой была в начале карьеры, звезду не узнать: «Исторический момент».

Как сообщала Politeka, Санина подвела итоги 2020 года и заговорила о громком "расставании": "Я буду благодарна тебе...".

Также Politeka писала, что Санина покорила невероятной внешностью крупным планом: "Потрясающая".