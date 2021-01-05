Відома українська співачка, фіналістка "Танців з зірками" Юлія Саніна спантеличила татуюванням на видному місці

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, засвітивши незвичайне татуювання на руці. Юлія поклала руку на обличчя, показавши малюнок на тілі. На ньому були зображені силуети Тіни і Юлії з кліпу. Під обличчями дівчат був написаний уривок з їх спільної пісні: "Я не боюся. Тепер я вільна".

Юлія позувала в джинсовій сорочці з ніжним макіяжем на обличчі. Вона грайливо посміхалася.

"Я вільна", - коротко підписала фото зірка.

У коментарях у неї відписалася Тіна Кароль, яка залишила смайл у вигляді сердечка і написала: «Моя». Це викликало справжню бурю емоцій під постом, де зібралися всі шанувальники Тіни і Саніної.

"Одружіться вже, будь ласка", "Які ж очі красиві!", "тепер ти завжди з Тіною", "Як можна бути такою красивою", "мої дівчатка"," що це означає? Ти розійшлася з чоловіком?", "Ментальні подруги", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Саніна не залишила підказку, чи була це справжня тату або тимчасова перекладка. У коментарях думка з цього приводу розділилася.

Нагадаємо, що Саніна підвела підсумки 2020 року і заговорила про гучне "розставання": "я буду вдячна тобі...".

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