Відома українська співачка, фіналістка "Танців з зірками"лія Саніна

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram фронтвумен The Hardkiss виклала спільний з менеджером групи знімок.

Саніна в Білій перуці позує поруч з Єгором Кір'яновим. Таким фото вона привітала менеджера групи з днем народження, супроводивши все дуже особистим визнанням.

"Мій друг, З Днем Народження! Ми можемо говорити з тобою годинами, проводити разом дні і тижні... і не зробити жодної фотки🙈 за стільки років ми вже стали чимось одним. Ти єдина людина, яку я колись відпустила, за якою так сильно плакала, і яка все таки повернулася до мене❤️ люблю🙏 інше в обійми при зустрічі", - написала співачка.

Відзначимо, деяким користувачам мережі такий текст здався занадто відвертим.

"А чоловік що думає з цього приводу?» - поцікавилися в коментарях.

Також Саніна в "сторіс" показала чорно-білоле фото Кір'янова з його цитатою: "Головна функція менеджера – уберігати групу від всякої фігні".

"З Днем народження! Мій захисник», - написала співачка.

Шанувальники групи приєднуються з привітанням.

Нагадаємо, що Юлія Саніна з The Hardkiss показала, якою була на початку кар'єри, зірку не впізнати: «історичний момент».

Як повідомляла Politeka, Саніна підвела підсумки 2020 року і заговорила про гучне "розставання": "я буду вдячна тобі...".

Також Politeka писала, що Юлія Саніна підкорила неймовірною зовнішністю крупним планом:"Приголомшлива".