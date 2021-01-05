Известная украинская певица, финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина озадачила татуировкой на видном месте

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, засветив необычную татуировку на руке. Юлия приложила руку к лицу, показав рисунок на теле. На нем были изображены силуэты Тины и Юлии из клипа. Под лицами девушек был написан отрывок из их совместной песни: «Я не боюсь. Теперь я свободна».

Юлия позировала в джинсовой рубашке с нежным макияжем на лице. Она игриво улыбалась.

«Я свободна», - коротко подписала фото звезда.

В комментариях у нее отписалась Тина Кароль, которая оставила смайл в виде сердечка и написала: «Моя». Это вызвало настоящую бурю эмоций под постом, где собрались все поклонники Тины и Саниной.

«Поженитесь уже, пожалуйста», «Какие же глаза красивые!», «теперь ты всегда с Тиной», «Как можно быть такой красивой», «Мои девочки», «Что это значит? Ты разошлась с мужем?», «Ментальные подруги», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Санина не оставила подсказку, была ли это настоящая тату или временная переводка. В комментариях мнение на этот счет разделилось.

Напомним, что Санина подвела итоги 2020 года и заговорила о громком "расставании": "Я буду благодарна тебе...".

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