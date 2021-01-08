Муж фронтвумен The Hardkiss и финалистки «Танців з зірками» Юлии Саниной которая пленила его сердце
Как пишет Politeka.net, соответствующее фото появилось в Инстаграм.
«Валерий Бебко признался, что обожает эту крошку», - говорится в сообщении. И его можно понять, стоит только посмотреть на фото малышки.
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При этом Валерий Бебко отметил, что как бы они ни называли собачку, она остается для них «Бусинкой».
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Отметим, восхитила собачка не только семью Саниной. Фото, которое муж певицы показал в Сети произвело настоящий фурор.
«Какая она милаха», «Какая милашка», «Какое Чудо маленькое», «Такая милаха! Настоящая Бусинка», «Фантастическая бусинка», «Какие глазки», «Какая прелесть 😍😍», «Такая маленькая и такая милая», «Ну какая же милота», «Рядом с ней даже Вал - Бусинка. Милота запредельная», «Какая Булочка», - пишут в комментариях.
Напомним, что Юлия Санина из «Танців з зірками» сообщила о пополнении в семье и впервые показала красотку: «Наша девочка...».
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