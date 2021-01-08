Муж фронтвумен The Hardkiss и финалистки «Танців з зірками» Юлии Саниной которая пленила его сердце

Как пишет Politeka.net, соответствующее фото появилось в Инстаграм.

«Валерий Бебко признался, что обожает эту крошку», - говорится в сообщении. И его можно понять, стоит только посмотреть на фото малышки.

Музыкант и его жена подарили щенка породы мальтипу сыну. Даниил изрядно обрадовался презента, впрочем, родители не меньше

При этом Валерий Бебко отметил, что как бы они ни называли собачку, она остается для них «Бусинкой».

Отметим, восхитила собачка не только семью Саниной. Фото, которое муж певицы показал в Сети произвело настоящий фурор.

«Какая она милаха», «Какая милашка», «Какое Чудо маленькое», «Такая милаха! Настоящая Бусинка», «Фантастическая бусинка», «Какие глазки», «Какая прелесть 😍😍», «Такая маленькая и такая милая», «Ну какая же милота», «Рядом с ней даже Вал - Бусинка. Милота запредельная», «Какая Булочка», - пишут в комментариях.

Напомним, что Юлия Санина из «Танців з зірками» сообщила о пополнении в семье и впервые показала красотку: «Наша девочка...».

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