Партнер Юлии Саниной по «Танцях з зірками», украинский хореограф Дмитрий Жук впечатлил эксклюзивными кадрами с певицей

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм хореограф затеял игру с поклонниками. Ему должны были написать дату, а он публиковал фото или видео, сделанные в этот день.

Как выяснилось, 26 августа 2020 года Жук уже вовсю занимался с Юлией Саниной, с которой в последствие дошел до финала шоу. На архивном видео, которое он опубликовал, Юлия сидела в танцевальном зале с широко расставленными ногами. Артистка тянулась вперед, пытаясь улучшить свою растяжку.

Преданный партнер помогал ей. Он навалился на Юлию сзади, немного продавливая ее вперед, чтобы растяжка была эффективной. На видео видно, что Санина очень старается, но ей приходится попотеть и потерпеть боль, чтобы добиться нужного эффекта.

Несмотря на рабочий подтекст видео, оно получилось довольно озорным и игривым. Видно, что Юлии и Дмитрию нравится компания друг друга. Наверняка, мужу Саниной и коллеге по группе Валу не понравилась бы такая тренировка. Особенно, учитывая тот факт, что он хотел Юле в пару женатого хореографа.

Напомним, что муж Саниной из «Танців з зірками» показал крошку, которую обожает, и это не Юля: «Его можно понять».

Как сообщала Politeka, Юлия Санина из "Танців з зірками" взволновала мрачным видом и откровением: "Какими б вы ни были сильными...".

Также Politeka писала, что партнер Саниной по «Танцях з зірками» скинул всю одежду ради горячего кадра, женщины ахнули: «Здесь слова лишние…».