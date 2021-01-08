Чоловік фронтвумен The Hardkiss і фіналістки "Танців з зірками" Юлії Саніної яка полонила його серце

Як пише Politeka.net, відповідне фото з'явилося в Instagram.

"Валерій Бебко зізнався, що обожнює цю крихту», - йдеться в повідомленні. І його можна зрозуміти, варто тільки подивитися на фото крихітки.

Музикант і його дружина подарували цуценя породи мальтіпу синові. Данило неабияк зрадів презенту, втім, батьки не менше

При цьому Валерій Бебко зазначив, що як би вони не називали собачку, вона залишається для них «Бусинкою».

Відзначимо, захопила собачка не тільки сім'ю Саніної. Фото, яке чоловік співачки показав в мережі викликало справжній фурор.

"Яка вона милаха", "яка милашка", "яке диво маленьке", "Така милаха! Справжня намистинка», «Фантастична намистинка», «які очі», «яка принадність😍 😍», «така маленька і така мила», «Ну яка ж милота", "поруч з нею навіть Вал - бусинка. Мілота позамежна», "яка Булочка", - пишуть в коментарях вражені користувачі Мережі.

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