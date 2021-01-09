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Партнер Юлії Саніної по "Танцях з зірками", український хореограф Дмитро Жук вразив відвертою фотосесією

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram фіналіст танцювального шоу опублікував серію фото, зроблених в студії. Жук вразив рівнем відвертості, адже засвітився на фото абсолютно голий. Чоловік позував, прикриваючи найінтимніше клейонкою, але на одному фото вирішив і зовсім не прикриватися, показавши свою фізичну форму у всій красі.

"Тут слова зайві...", - грайливо підписав фото хореограф.

Під постом шанувальники стали активно обговорювати фото Жука, зазначивши, що його вчинок дуже сміливий. До речі, Юлія Саніна не залишила лайк під такою відвертою фотографією.

"Чисте мистецтво в деталях. Атмосферні, гарячі, круті кадри. Де немає вульгарності, а тіло виглядає як красивий і творчий інструмент", "дуже естетично і красиво", "Красиво і гаряче", "ого сміливо", "дуже крута задумка!!! Фотки нереальні", "друге фото це мистецтво!", "Як естет скажу: ідол краси", "це взагалі законно?",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що завдяки своїй професії Дмитро Жук володіє відмінною фізичною формою. Разом з дружиною Яною Цибульською вони не соромляться показати красу свого спортивного тіла.

Нагадаємо, що чоловік Саніної показав крихітку, яку обожнює, і це не Юля: «його можна зрозуміти».

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