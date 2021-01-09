Партнер Юлії Саніної по "Танцях з зірками", український хореограф Дмитро Жук вразив відвертою фотосесією
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram фіналіст танцювального шоу опублікував серію фото, зроблених в студії. Жук вразив рівнем відвертості, адже засвітився на фото абсолютно голий. Чоловік позував, прикриваючи найінтимніше клейонкою, але на одному фото вирішив і зовсім не прикриватися, показавши свою фізичну форму у всій красі.
"Тут слова зайві...", - грайливо підписав фото хореограф.
Під постом шанувальники стали активно обговорювати фото Жука, зазначивши, що його вчинок дуже сміливий. До речі, Юлія Саніна не залишила лайк під такою відвертою фотографією.
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"Чисте мистецтво в деталях. Атмосферні, гарячі, круті кадри. Де немає вульгарності, а тіло виглядає як красивий і творчий інструмент", "дуже естетично і красиво", "Красиво і гаряче", "ого сміливо", "дуже крута задумка!!! Фотки нереальні", "друге фото це мистецтво!", "Як естет скажу: ідол краси", "це взагалі законно?",- пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що завдяки своїй професії Дмитро Жук володіє відмінною фізичною формою. Разом з дружиною Яною Цибульською вони не соромляться показати красу свого спортивного тіла.
Нагадаємо, що чоловік Саніної показав крихітку, яку обожнює, і це не Юля: «його можна зрозуміти».
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