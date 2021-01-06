Партнер Юлії Саніної на "Танцях з зірками", український хореограф Дмитро Жук вразив яскравою фотосесією

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram хореограф опублікував серію фото, на яких постав у дуже гарячому образі. Жук був у джинсах, які він розстебнув і трохи спустив, засвітивши білі труси. Чоловік демонстрував сталеві м'язи і залізний торс. Численні татуювання додавали шарму образу, а темне волосся і густа борода звели з розуму прихильниць.

"Дуже складно оголити душу. Складно довіритися і розкрити себе. Мені здається, що я сам не знаю до кінця своїх граней. Найчастіше ми бачимо тільки красиву обгортку, і рідко кого цікавить, що там всередині. Нам цікаві люди, у яких все добре", - зазначив Жук, додавши, що люди рідко намагаються копнути глибше, коли у оточуючих їх людей все погано.

Дмитро Жук вважає, що важливо зустріти в житті хоча б одну людину, яка буде поруч в будь-які часи і в найгіршу погоду.

"Бажаю кожному знайти себе і своїх", - підсумував Жук.

Як відомо, Дмитро Жук у парі з Юлією Саніною дійшли до фіналу «Танців з зірками», але поступилися перемогою Санті Дімопулос.

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