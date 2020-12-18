Відома українська співачка Юлія Саніна, яка посіла друге місце в шоу "Танці з зірками", заявила про продаж кубка

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Юлія разом зі своїм партнером по танцях Дмитром Жуком записала відеозвернення. Сама Саніна вийшла на зв'язок з сонячного Єгипту, де відпочиває після проекту з сім'єю. Жук, по всій видимості, записував відео на тренуванні.

Юля і Діма закликали всіх глядачів взяти участь у благодійному аукціоні.

«Як і обіцяли-кубок на благодійний аукціон. Дякую @snidanok за втілення ідеї. Приєднуйтесь будь ласка. Аукціон триватиме до 19:00 на сторінці «Сніданку» у Facebook. Виручені кошти будуть передані в проект "Здійсни мрію" на втілення мрії важкохворих дітей", - повідомила Саніна під постом.

У коментарях зірковій парі залишили масу позитивних відгуків. Юлії подякували за рішення віддати кубок, подарований Сантою Дімопулос, на благодійність.

"Ви найкращі! Дуже гідний вчинок", "Юля розумничка, гідний вчинок", "Наша сильна дівчинка", "такі сумні", "я Вами захоплююся", "Круто! Ви були гідні перемоги! Ну, а Жук просто підкорив своїм професіоналізмом!", "До сліз...", - пишуть користувачі Мережі.

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