Партнер Юлии Саниной по «Танцях з зірками», украинский хореограф Дмитрий Жук впечатлил яркой фотосессией
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм хореограф опубликовал серию фото, на которых предстал в очень горячем образе. Жук был в джинсах, которые он расстегнул и немного спустил, засветив белые трусы. Мужчина демонстрировал стальные мышцы и железный торс. Многочисленные татуировки добавляли шарму образу, а темные волосы и густая борода свели с ума поклонниц.
«Очень сложно обнажить душу. Сложно довериться и раскрыть себя. Мне кажется, что я сам не знаю до конца своих граней. Зачастую мы видим только красивую обертку, и редко кого интересует, что там внутри. Нам интересны люди, у которых все хорошо», - отметил Жук, добавив, что люди редко стараются копнуть глубже, когда у окружающих их людей все плохо.
Дмитрий Жук считает, что важно встретить в жизни хотя бы одного человека, который будет рядом в любые времена и в самую плохую погоду.
Трагедия с известным актером подкосила мужа Наташи Королевой Тарзана, кадры прощания: "Мир становится другим..."
Горбунов дал волю чувствам, взглянув на тайную жену Винника и позабыв об Осадчей: "Будь счастлива..."
"Он всегда был примером силы и преданности": в Харькове ушел из жизни легендарный спортсмен
Легендарная актриса-красавица ушла из жизни после выписки, подробности трагедии: «стала иконой жанра»
71-летняя Пугачева выбралась на улицу без косметики, ошарашив видом: «Старость не радость»
«Желаю каждому найти себя и своих», - подытожил Жук.
Как известно, Дмитрий Жук в паре с Юлией Саниной дошли до финала «Танців з зірками», но уступили победу Санте Димопулос.
Напомним, что скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги: "Впервые в истории...".
Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" загуляла с мужем, ошарашив нестандартным образом: "Напоминает смурфетту".
Также Politeka писала, что Санина после скандального финала "Танців з зірками" поразила поступком, выйдя на связь из Египта: "До слез…".