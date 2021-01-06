Партнер Юлии Саниной по «Танцях з зірками», украинский хореограф Дмитрий Жук впечатлил яркой фотосессией

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм хореограф опубликовал серию фото, на которых предстал в очень горячем образе. Жук был в джинсах, которые он расстегнул и немного спустил, засветив белые трусы. Мужчина демонстрировал стальные мышцы и железный торс. Многочисленные татуировки добавляли шарму образу, а темные волосы и густая борода свели с ума поклонниц.

«Очень сложно обнажить душу. Сложно довериться и раскрыть себя. Мне кажется, что я сам не знаю до конца своих граней. Зачастую мы видим только красивую обертку, и редко кого интересует, что там внутри. Нам интересны люди, у которых все хорошо», - отметил Жук, добавив, что люди редко стараются копнуть глубже, когда у окружающих их людей все плохо.

Дмитрий Жук считает, что важно встретить в жизни хотя бы одного человека, который будет рядом в любые времена и в самую плохую погоду.

«Желаю каждому найти себя и своих», - подытожил Жук.

Как известно, Дмитрий Жук в паре с Юлией Саниной дошли до финала «Танців з зірками», но уступили победу Санте Димопулос.

Напомним, что скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги: "Впервые в истории...".

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" загуляла с мужем, ошарашив нестандартным образом: "Напоминает смурфетту".

Также Politeka писала, что Санина после скандального финала "Танців з зірками" поразила поступком, выйдя на связь из Египта: "До слез…".