Солістка популярного українського гурту The Hardkiss і зірка "Танців з зірками" Юлія Саніна показала своє нове кохання
Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася зворушливим фото в розділі сторіз свого Instagram.
Як відомо, на Новий рік в сім'ї Юлії Саніної і її чоловіка і одногрупника Валерія Бебко з'явилося поповнення – сімейство обзавелося новим цуценям породи мальтіпу. Тепер музиканти і їх син не можуть відірватися від нового друга і регулярно публікують нові кадри з ним.
На новому фото Саніна позує перед камерою з собачкою в руках. Вони з сім'єю намагалися вибрати цуценяті ім'я, однак, як зізнався Бебко, скільки б вони не пробували різних варіантів, за собачкою міцно закріпилася кличка Бусинка.
"Моя любов - Бусинка", - підписала фото виконавиця.
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Потрібно відзначити, що сама Саніна на знімку позує в максимально простому образі. На її обличчі не видно косметики, а замість стильного сценічного образу зірка одягнена в просту чорну толстовку. Волосся виконавиця залишила розпущеним.
Раніше ми писали, що Шоптенко вирішила освоїти новий стиль разом з фіналісткою шоу "Танці з зірками" Юлією Саніною. Так, танцівниця повідомила про початок розвиваючого челенджу. Олена Шоптенко також виклала Селфі з солісткою гурту The Hardkiss Юлією Саніною та своєю колегою владою Касинець.
"У свої 33 роки з вкоріненою бальною пластикою я вирішила освоїти вуличний вайб!",- анонсувала Шоптенко.
Нагадаємо, чоловік Саніної з "Танців з зірками" показав крихту, яку обожнює, і це не Юля: "Його можна зрозуміти".
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" переборщила з гримом, перетворившись на казкового ельфа: фото зірки.
Також Politeka писала, що Шоптенко з Юлією Саніною приголомшили новим заняттям після "Танців з зірками".