Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и звезда «Танців з зірками» Юлия Санина показала свою новую любовь

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась трогательным фото в разделе Сториз своего Инстаграм.

Как известно, на новый год в семье Юлии Саниной и ее мужа и одногруппника Валерия Бебко появилось пополнение – семейство обзавелось новым щенком породы мальтипу. Теперь музыканты и их сын не могут оторваться от нового друга и регулярно публикуют новые кадры с ним.

На новом фото Санина позирует перед камерой с собачкой в руках. Они с семьей пытались выбрать щенку имя, однако, как признался Бебко, сколько бы они не пробовали разных вариантов, за собачкой крепко закрепилась кличка Бусинка.

«Моя любовь – Бусинка», - подписала фото исполнительница.

Нужно отметить, что сама Санина на снимке позирует в максимально простом образе. На ее лице не видно косметики, а вместо стильного сценического образа звезда одета в простую черную толстовку. Волосы исполнительница оставила распущенными.

Ранее мы писали, что Шоптенко решила освоить новый стиль вместе с финалисткой шоу "Танці з зірками" Юлией Саниной. Так, танцовщица сообщила о начале развивающего челленджа. Алена Шоптенко также выложила селфи с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной и своей коллегой Владой Касинец.

«В свои 33 года с укоренившейся бальной пластикой я решила освоить уличный вайб!», - анонсировала Шоптенко.

Напомним, муж Саниной из «Танців з зірками» показал крошку, которую обожает, и это не Юля: «Его можно понять».

Как сообщала Politeka, Санина из «Танців з зірками» переборщила с гримом, превратившись в сказочного эльфа: фото звезды.

Также Politeka писала, что Шоптенко с Юлией Саниной ошеломили новым занятием после "Танців з зірками".