Партнер Юлии Саниной по «Танцях з зірками», украинский хореограф Дмитрий Жук впечатлил откровенной фотосессией
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм финалист танцевального шоу опубликовал серию фото, сделанных в студии. Жук впечатлил уровнем откровенности, ведь засветился на фото абсолютно голый. Мужчина позировал, прикрывая самое интимное клеенкой, но на одном фото решил и вовсе не прикрываться, показав свою физическую форму во всей красе.
«Здесь слова лишние…», - игриво подписал фото хореограф.
Под постом поклонники стали активно обсуждать фото Жука, отметив, что его поступок очень смелый. Кстати, Юлия Санина не оставила лайк под такой откровенной фотографией.
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«Чистое искусство в деталях. Атмосферные, горячие, крутые кадры. Где нет пошлости, а тело выглядит как красивый и творческий инструмент», «Очень эстетично и красиво», «Красиво и горячо», «ого смело», «Очень крутая задумка!!! Фотки нереальные», «Второе фото это искусство!», «Как эстет скажу: идол красоты», «Это вообще законно?», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что благодаря своей профессии Дмитрий Жук обладает отменной физической формой. Вместе с женой Яной Цибульской они не стесняются показать красоту своего спортивного тела.
Напомним, что муж Саниной показал крошку, которую обожает, и это не Юля: «Его можно понять».
Как сообщала Politeka, партнер Саниной по «Танцях з зірками» спустил штаны, впечатлив железным торсом: «Я сам не знаю своих…».
Также Politeka писала, что Санина забыла о муже и засветила свою новую любовь: "Моя...".