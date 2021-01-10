Солістка групи The Hardkiss і фіналістка шоу "Танці з зірками" Юлія Саніна підкорила шанувальників похмурим виглядом
Як передає Politeka.net, знаменитість розмістила в мікроблозі "Instagram" розкішний кадр зі зйомок недавнього кліпу, які пройшли українцями в полі. Юлія Саніна одягла темно-коричневий костюм з сорочки з брюк, які оголили її осину талію, співачка також зробила собі яскраво-виражений, але похмурий макіяж в чорних тонах і розпустила волосся.
На знімку знаменитість застигла серед висоших стебел з зосередженим виразом на обличчі. Вона розпрямила плечі і показала ідеальну поставу. Варто відзначити, що в кліпі Юлія Саніна знімалася зі своїм чоловіком-гітаристом Валерієм Бебко, мабуть, тому вона додала до фото Романтичний опис:
"Якими б ви не були сильними - не розлучайтеся з коханими...".
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Користувачі Мережі в коментарях вельми схвально висловилися про зовнішність і талант Юлії Саніної:
"Крашиха"; " шикарна😍"; "тільки вчора дізналася про одну вашу пісню" forever more", тепер ще одна в списку з ваших улюблених пісень💕"; " така ніжна😍";" ніколи не розлучуся з @the_hardkiss";" Просто красуня😻 🔥"; " улюблена🤍";" неймовірна";" дуже красива)❤️";"ми ніколи не будемо знати, що діється у когось в душі, але ми можемо постаратися, щоб там було тепло".
Варто нагадати, що фінал останнього сезону "Танців з зірками" закінчився скандалом. Переможниця шоу Санта Дімопулос запропонувала віддати кубок Юлії Саніної, проте остання відмовилася і звинуватила суперницю в лицемірстві.
Нагадаємо, чоловік Саніної з "Танців з зірками" показав крихітку, яку обожнює, і це не Юля: "його можна зрозуміти".
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" переборщила з гримом, перетворившись на казкового Ельфа: фото зірки.
Також Politeka писала, що Шоптенко з Юлією Саніною приголомшили новим заняттям після "Танців з зірками".