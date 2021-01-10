Солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина покорила поклонников мрачным видом
Как передает Politeka.net, знаменитость разместила в микроблоге "Инстаграм" роскошный кадр со съемок недавнего клипа, которые прошли украинском в поле. Юлия Санина надела темно-коричневый костюм из рубашки с брюк, которые обнажили ее осиную талию, певица также сделала себе ярко-выраженный, но мрачный макияж в черных тонах и распустила волосы.
На снимке знаменитость застыла среди высоших стеблей с сосредоточенным выражением на лице. Она распрямила плечи и показала идеальную осанку. Стоит отметить, что в клипе Юлия Санина снималась со своим мужем-гитаристом Валерием Бебко, видимо, поэтому она добавила к фото романтическое описание:
"Какими б вы ни были сильными - Не расставайтесь с любимыми...".
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Пользователи сети в комментариях весьма лестно высказались о внешности и таланте Юлии Саниной:
"Крашиха"; "Шикарная 😍"; "Только вчера узнала про одну вашу песню "forever more", теперь еще одна в списке из ваших любимых песен 💕"; "Такая нежная 😍"; "Никогда не расстанусь с @the_hardkiss"; "Просто красотка😻🔥"; "Любимая 🤍"; "Невероятная"; "Очень красивая)❤️"; "Мы никогда не будем знать, что творится у кого-то в душе, но мы можем постараться, чтобы там было тепло".
Стоит напомнить, что финал последнего сезона "Танців з зірками" закончился скандалом. Победительница шоу Санта Димопулос предложила отдать кубок Юлии Саниной, однако последняя отказалась и обвинила соперницу в лицемерии.
Напомним, муж Саниной из «Танців з зірками» показал крошку, которую обожает, и это не Юля: «Его можно понять».
Как сообщала Politeka, Санина из «Танців з зірками» переборщила с гримом, превратившись в сказочного эльфа: фото звезды.
Также Politeka писала, что Шоптенко с Юлией Саниной ошеломили новым занятием после "Танців з зірками".