Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина поделилась трогательным фото, которое сделал ее муж
Артистка опубликовала новый пост на своей странице в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.
На снимке Санина запечатлена с сыном Даней во время их недавнего отдыха на море. Семейство отправилось покататься на яхте, наслаждаясь свежим бризом и морскими видами.
При этом, сын исполнительницы явно устал и задремал, трогательно прильнув к маме. Сама Санина в этот момент сидела в купальнике, закутавшись в полотенце, и смотрела куда-то вдаль. Как рассказала исполнительница, это фото сделал ее муж – Валерий Бебко.
«Я не помню, о чем думала в тот момент. Помню только ощущения: соленые брызги, ветер, уставшие мы, запах моря...Спасибо за снимок, люблю, когда ты видишь тот самый «момент», - подписала кадр артистка.
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Ее поклонники тут же отреагировали на пост.
«Mood – Даня», «Даня точно описывает мое состояние на дистанционке», «Какие классные», «Прекрасный момент любовь, забота и свобода», «Будто 80-е», «Очень красивое фото просто релакс, момент когда люди не думают ни о чем, а просто наслаждаются моментом», «Вы такие красивые. Глаз нельзя оторвать!», - пишут люди.
Напомним, Санина из "Танців з зірками" очаровала образом роковой блондинки с короткой стрижкой: "Неузнаваемая".
Как сообщала Politeka, партнер Саниной по «Танцях з зірками» подкрался сзади, заставив звезду попотеть: мужу такое бы не понравилось.
Также Politeka писала, что Юлия Санина из "Танців з зірками" взволновала мрачным видом и откровением: "Какими б вы ни были сильными...".