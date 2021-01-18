Известная украинская певица Юлия Санина умилила искренним фото в необычном образе

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Юлия Санина щедро делится не только плодами своего творчества на сцене, еще она обожает посвящать многочисленную армию своих поклонников в личную жизнь.

На этот раз, видимо, в порыве ностальгии у Юлии появилось желание показать спонтанный снимок в Instagram.

Певица позирует среди интерьера – локацией для импровизированного фотосета стала спальня. Юлия Санина надела простую кофточку молочного оттенка. Макияж – нежный и освежающий, в розовых тонах с шимерными блестящими тенями.

Но главная изюминка ее образа – фильтры, благодаря которым певица идеально гармонировала с окружающей ее обстановкой. Так, с помощью фильтров она превратилась в прекрасную лесную фею - прикрепила зеленоватые крылья, золотую корону с белым камнем и эльфийские ушки. Ко всему прочему ее глаза стали еще больше чарующими и голубыми - этот эффект просто бомбический.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить свои комментарии под снимком, ведь его Санина опубликовала в своем Instagram-Stories.

Но мы не сомневаемся, что снимок должен понравится многим фанатам певицы, которые не оставили бы без внимания красоту Саниной.

Напомним, что катастрофа у Юлии Саниной из "Танців з зірками", чистосердечное признание.

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" загуляла с мужем, ошарашив нестандартным образом.

Также Politeka писала, что скандал Саниной и Димопулос на "Танцях з зірками" получил продолжение, все решили деньги.