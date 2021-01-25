Юлия Санина из "Танців з зірками" вместе с мужем показала свой просторный загородный дом

Участница проекта "Танці з зірками" и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина провела экскурсию по своему дому для Екатерины Осадчей и в программе "Світське життя" рассказала о подробностях, пишет Politeka.net.

Первая экскурсия по дому Юлии Саниной впечатляет, ведь она со своим мужем Валерием Бебко создала уютный и просторный уголок, где пара, а также их сын Даня, наслаждаются семейной жизнью вдали от посторонних.

Как рассказала Юлия Санина, площадь ее дома, где также есть полностью оборудованная студия звукозаписи, занимает около 300 квадратных метров.

Дом в скандинаском стиле одновременно поражает и роскошью и простотой: большие уютные комнаты с оригинальным оформлением, минимум комфортной мебели и красивый сад очаровывают с первого взгляда. Хотя, как утверждает Санина, содержание такого дома требует небольшой помощи и раз в две недели к ним наведывается помощница, которая помогает убирать помещения.

Кроме того, к ним приходи и садовник, который следит за состоянием растений в мини-саду. Там певица выращивает различную зелень, а еще землянику, а вот цветами звезда не занимается: "У меня цветы дохнут. Я не знаю, почему! Якобы энергетика хорошая, но цветы не выживают, поэтому я их и не сажаю",- рассказывает Санина.

На первом этаже находится просторная кухня-студия, где Вал готовит еду. В этом же помещении находится огромный коричневый диван и зона для игр 5-летнего Дани. Стена над диваном украшена оригинальными панно из эпоксидной смолы в форме круга: на одном изображена какая-то планета, а другая сделана в виде раскаленной поверхности сковороды.

Также Санина показала святая святых дома - свою спальню и гардеробную. В небольшой комнатке были расставлены туфли и другая обувь, а также висели наряды певицы. Фанаты смогли увидеть и детскую комнату, где свое время проводит сын пары.

В доме, который строился на протяжении трех лет, есть звукозаписывающая студия, и она, по словам супруга Юлии Саниной, при создании обошлась лишь немного дешевле, чем строительство самого дома. Точную стоимость звездные супруги так и не озвучили.

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