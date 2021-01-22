Певица и вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала, кто ее дома встречает после длительного отъезда
Свежие кадры финалистка шоу "Танці з зірками" опубликовала в своем личном Instagram.
Судя по видеоролику, у Юлии Саниной неожиданное пополнение в семье.
Так, вокалистка группы The Hardkiss засняла, как в квартире после отъезда ее встречает ласковый щенок, который изо всех сил вилял хвостом и облизывал ей руку.
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"А кто меня встречает?! А кто меня встречает тут? Привет, моя рыбка! Боже, боже... Пищит так, маленькая. Ой, ой, ой... Боже, иди ко мне!", - эмоционально комментировала Юлия Санина встречу с щенком после своего отъезда.
Ранее мы уже рассказывали, что Юлия Санина впервые за 12 лет отправилась в путешествие без своего мужа Валерия Бебко.
Это очень огорчило певицу и она поделилась новостью со своими поклонниками в Instagram.
"Удивительно странные ощущения впервые за 12 лет быть где-то одной/ Все время инстинктивно оборачиваюсь, чтоб сказать ему «Посмотри, какая прикольная штуковина...», «Какой вид...» Все таки, счастливыми нас делает возможность поделиться своими эмоциями с кем-то близким", - рассказывала ранее Санина в микроблоге.
Позже выяснилось, что Юлия Санина отправилась в солнечную Колумбию.
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