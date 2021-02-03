Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss и финалистка проекта "Танці з зірками" Юлия Санина рассказала, чего ожидает в ближайшее время

Звезда рассказала о своей деятельности, и чем хочет порадовать своих фанатов, передает Politeka.net.

В результате пандемии запрещены массовые мероприятия, поэтому собраться на концерте любимого артиста нет возможности.

Юлия же рассказала о своей надежде. Соответствующий пост звезда опубликовала в Инстаграм, подкрепив ярким фото.

Красотка позировала в синем свитере, надев сверху черную куртку.

Украинская знаменитость улыбалась, сделав макияж с акцентом на глаза - две черные точки стояли на нижних веках.

В посте Санина рассказала, что только встреча со зрителями помогает понять, насколько зацепила та или иная песня.

"Когда ты видишь и слышишь публику, понимаешь «кому и зачем». Поэтому я жду наш Олимпийский, как оазис среди пустыни❤️

Концертный движ понемногу начинает оживать, уже коллеги объявили весенние и осенние туры. И я верю, что скоро здравый смысл победит и нашей индустрии дадут дышать так же, как и другим", - написала звезда.

За 40 минут пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

"Ничего не заменит живых концертов😍", "После такого долгого перерыва, я уверенна это будет лучший концерт❤️", "Скорее бы уже концерты❤️", "Вы лучшая❤️❤️❤️❤️❤️", "Какие глаза 😳❤️", "Глоток долгожданной воды каждому музыканту!💯", "Боже, Юль, а как же нам нужны уже твои живые глаза на сцене ♥️ и эти эмоции...", - написали пользователи сети.

Напомним, что муж Юлии Саниной из "Танців з зірками" показал, как проводит время с сыном в отсутствии жены: "Юли не хватает".

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