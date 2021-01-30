Відома співачка Юлія Саніна, солістка групи The Hardkiss і фіналістка "Танців з зірками", показала, як їй наводять "красу"

Артистка похвалилася зовнішністю під час і після преображення, пише Politeka.net. Таким чином, зірка готується до нових зйомок.

Юлія продемонструвала процес свого перетворення в сторіс Instagram. На кадрах спочатку артистка постала, прикрившись помаранчевим рушником. В цей час співачці укладали волосся, а готували прикраси на шию і у вуха.

Артистці зробили красиву пишну зачіску, а також макіяж з акцентом на очі, і в результаті з неї вийшла справжня "цукерка".

Зірка розповіла, що вирішила відповісти на питання своїм шанувальників і попросила їх задавати.

Пізніше Саніна похвалилася зовнішністю в готовому образі. Видно, що артистка позує в красивому вбранні, крій якого був цікавим, адже в результаті оголилося плече.

Юлія відповіла на одне з питань, а саме про те, що вона і її команда готуються до концерту на "Олімпійському".

Крім того, артистка повідомила, що вже другого лютого стартують зйомки нового кліпу "The Hardkiss " і вона сподівається, що відео вийде вже в лютому.

Зазначимо, Юлія Саніна в одному з інтерв'ю розкрила свої секрети краси. Артистка розповіла, що використовує трохи тону і рум'ян, а також п'є багато води. Від алкоголю і кави артистка відмовилася.

Саме позбавлення від шкідливих звичок, допомагає добре виглядати артистці, адже і без них вистачає навантаження на організм.

Крім того, зірка рекомендує добре висипатися.

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