Известная певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss и финалистка "Танців з зірками", показала, как ей наводят "красоту"

Артистка похвасталась внешностью во время и после преображения, пишет Politeka.net. Таким образом, звезда готовится к новым съемкам.

Юлия продемонстрировала процесс своего преображения в сторис Инстаграм. На кадрах сначала артистка предстала, прикрывшись оранжевым полотенцев. В это время певице укладывали волосы, а готовили украшения на шею и в уши.

Артистке сделали красивую пышную прическу, а также макияж с акцентом на глаза, и в результате из нее получилась настоящая "конфетка".

Звезда рассказала, что решила ответить на вопросы своим поклонников и попросила их задавать.

Позже Санина похвасталась внешностью в готовом образе. Видно, что артистка позирует в красивом наряде, крой которого был интересным, ведь в результате оголилось плечико.

Юлия ответила на один из вопросов, а именно о том, что она и ее команда готовятся к концерту на "Олимпийском".

Кроме того, артистка сообщила, сто уже второго февраля стартуют съемки нового клипа "The Hardkiss" и она надеется, что видео выйдет уже в феврале.

Отметим, Юлия Санина в одном из интервью раскрыла свои секреты красоты. Артистка рассказала, что использует немного тона и румян, а также пьет много воды. От алкоголя и кофе артистка отказалась.

Именно избавление от вредных привычек, помогает хорошо выглядеть артистке, ведь и без них хватает нагрузки на организм.

Кроме того, звезда рекомендует хорошо высыпаться.

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