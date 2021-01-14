Солистка популярной украинской группы The Hardkiss и финалистка «Танців з зірками» Юлия Санина впечатлила дерзким образом на съемках

Перед новым годом популярные артисты The Hardkiss и Monatik записали дуэт на композицию «Кобра», после чего представили в социальных сетях оригинальный клип. Автором текста выступила Юлия Санина, которая ради клипа сменила образ. В этом же образе звезда выступплп в новогоднем шоу, которое было заранее записано.

Некоторыми кадрами решили поделиться и сами фанаты, ведь им пришлась по душе новая композиция. Монатик также отметил, что был очень доволен совместной работой с коллегами и был впечатлен талантом Юлии.

«Когда Кобра влюблена - она ​​не спит» 🐍 The HARDKISS и MONATIK с песней «Кобра»! 🔥Опасный музыкальный поцелуй», - сказано в описании композиции, под новым видео же отметили, что выступление в новогоднюю ночь было непревзойденным.

«Очень красиво 🤩; Невероятно просто👏; Огонь🔥😍😍; одни из немногих артистов, Которые пели вживую! Браво! 👏🔥 вы супер!», - восхитились фанаты.

Ранее Юлия Санина поделилась трогательным фото, которое сделал ее муж. На снимке Санина запечатлена с сыном Даней во время их недавнего отдыха на море. Семейство отправилось покататься на яхте, наслаждаясь свежим бризом и морскими видами.

При этом, сын исполнительницы явно устал и задремал, трогательно прильнув к маме. Сама Санина в этот момент сидела в купальнике, закутавшись в полотенце, и смотрела куда-то вдаль. Как рассказала исполнительница, это фото сделал ее муж – Валерий Бебко.

Напомним, Санина из "Танців з зірками" очаровала образом роковой блондинки с короткой стрижкой: "Неузнаваемая".

Как сообщала Politeka, партнер Саниной по «Танцях з зірками» подкрался сзади, заставив звезду попотеть: мужу такое бы не понравилось.

Также Politeka писала, что Юлия Санина из "Танців з зірками" взволновала мрачным видом и откровением: "Какими б вы ни были сильными..."