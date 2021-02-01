Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна зізналася, куди і чому поїхала без чоловіка

Як передає Politeka.net, про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

При цьому Саніна показала фото, на якому зображена поруч з українським співаком, півфіналістом четвертого сезону телевізійного шоу "Голос країни" Микитою Алексєєвим.

Усміхнені артисти дивляться прямо в камеру.

"Більше не секрет!) Куди літала, чому без чоловіка😂 в ювілейному сезоні "Орел і решка" ви побачите ось цю парочку. Ми з Алексєєвим відкрили для себе дуже особливе місто», - написала Саніна.

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Відзначимо, така звістка порадувала її шанувальників.

"Як круто", "інтрига розкрита", "Колумбія, Колумбія) все знаємо", "Опа, класна новина", "Клас! цікаво буде подивитися", "швидше б", "Яка крута новина. Чекаємо з нетерпінням випуск", "Ого! Круто", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Саніна стала показувати в мережі яскраві фото з відпочинку, але, як виявилося, цього разу вона полетіла без чоловіка. Несподіване визнання заінтригувало користувачів мережі тим більше, що без чоловіка співачка поїхала на відпочинок вперше за 12 років.

Нагадаємо, що чоловік Юлії Саніної з " Танців з зірками "показав, як проводить час з сином у відсутності дружини:"Юлі не вистачає".

Як повідомляла Politeka, як виглядає незвичайний будинок Юлії Саніної з "Танців з зірками", ексклюзивні кадри:"квіти не виживають".

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