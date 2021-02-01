Теперь понятно, почему без мужа

Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина призналась, куда и почему уехала без супруга

Как передает Politeka.net, об этом артистка написала на своей страничке в Instagram.

При этом Санина показала фото, на котором запечатлена рядом с украинским певцом, полуфиналистом четвертого сезона телевизионного шоу «Голос країни» Никитой Алексеевым.

Улыбающиеся артисты смотрят прямо в камеру.

«Больше не секрет!) Куда летала, почему без мужа😂 В юбилейном сезоне «Орел и решка» вы увидите вот эту парочку. Мы с Алексеевым открыли для себя очень особенный город», - написала Санина.

Отметим, такое известие порадовало ее поклонников.

«Как круто», «Интрига раскрыта», «Колумбия, Колумбия) всё знаем», «Опа, классная новость», «Класс! интересно будет посмотреть», «Скорее бы», «Какая крутая новость. Ждём с нетерпением выпуск», «Ого! Круто», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Санина стала показывать в Сети яркие фото с отдыха, но, как оказалось, на этот раз она улетела без мужа. Неожиданное признание заинтриговало пользователей Сети тем более, что без супруга певица поехала на отдых впервые за 12 лет.

Напомним, что муж Юлии Саниной из "Танців з зірками" показал, как проводит время с сыном в отсутствии жены: "Юли не хватает".

Как сообщала Politeka, как выглядит необычный дом Юлии Саниной из "Танців з зірками", эксклюзивные кадры: "Цветы не выживают".

Также Politeka писала, что пополнение в семье певицы Юлии Саниной из "Танців з зірками", новые кадры малышки: "Ой, ой, боже...".