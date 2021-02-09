Юлия Санина из "Танців з зірками" показала, как орудует метлой вокруг своего роскошного дома, дерзкая красотка

Солистка группы The Hardkiss и финалистка шоу "Танці з зірками" Юлия Санина удивила украинцев. Politeka.net сообщает, что Санина рассердилась, увидев сколько снега ей придется убирать вокруг своего особняка под Киевом.

Выйдя с метлой убирать "снежную сказку" с порога своего дома, Санина решила снять сторис для тех, кто считает нынешнюю погоду "сказочной.

"Снежная сказка, говорите? Прекрасен снежный мир? Да, он прекрасен, когда на него смотреть, только когда на это смотреть. А вот убирать сейчас все это – как-то не сказочно", - заявила рассерженная знаменитость.

Для видео Юлия использовала "эльфийский" фильтр, который придал рассерженному виду певицы очаровательный вид.

Накануне, Санина показывала, как веселится и радуется выпавшему снегу ее маленький сын Даня. Малыш бегал по заснеженному двору, а мама назвала мальчика "Снежным человеком".

Ранее Санина проводила экскурсию по своему необычному "гнездышку" в триста квадратов, который находится недалеко от Киева.

Звезда "Танців з зірками" рассказала, что они с мужем Валерием Бебко сами создали уютный и просторный уголок, где наслаждаются семейной жизнью вдали от посторонних.

Напомним, что брутальный муж Саниной из «Танців з зірками» показал жену в коротеньком платьице: «Кукла Молли».

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