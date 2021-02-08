Валерий Бебко показал, как проводит вечер с Юлией Саниной и друзьями
Как сообщает Politeka.net, гитарист группы The Hardkiss поделился новым фото на своей странице в Инстаграм.
На снимке они с супругой, а по совместительству еще и одногруппницей, позируют в копании друзей и коллег.
При этом, сам Бебко одет в джинсы и дерзкую косуху, которая идеально подходит к его образу брутального рокера, а вот его жена примерила неожиданно нежный наряд.
Так, Санина позирует в коротком платье и ботинках с носками. Благодаря такому наряду и волосам, собранным в высокий хвост, образ певицы кажется немного кукольным.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
45-летняя Могилевская удивила внешностью, фото "порвало" сеть: "Боже, как вы изменились"
Остапчук усомнился в своем браке с новой женой, неожиданное признание: "Мы не можем..."
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
Стихия обрушила свой гнев на Украину, но худшее еще впереди: "14 февраля будет самым холодным за 110 лет"
«Добрый вечер», - подписал кадр Бебко.
Поклонники группы пришли в восторг от этого снимка.
«Кукла Молли», «Какие классные», «Самый добрый!», «Бесподобно выглядите как всегда», «Вечер в хату», «Банда», «Ребята вы крутые», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Санина запостила в своем аккаунте анимированное фото, на котором она позирует в черном платье с ярким вечерним макияжем.
Образ певица дополнила массивным серебряными украшениями - серьгами, браслетом и колье.
Также она накинула на себя пальто, но надела лишь один рукав, а левую руку оставила обнаженной.
Напомним, Санина в неожиданном образе показала, чему ее научили "Танці з зірками": "Украинская Харли Квинн".
Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" наделала шуму дерзким образом в коротком платье: "Тина просила передать...".
Также Politeka писала, что Санина из «Танців з зірками» впечатлила новым образом, заткнув за пояс красотку из «Звездных войн»: «Какая кошечка».