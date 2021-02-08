Валерий Бебко показал, как проводит вечер с Юлией Саниной и друзьями

Как сообщает Politeka.net, гитарист группы The Hardkiss поделился новым фото на своей странице в Инстаграм.

На снимке они с супругой, а по совместительству еще и одногруппницей, позируют в копании друзей и коллег.

При этом, сам Бебко одет в джинсы и дерзкую косуху, которая идеально подходит к его образу брутального рокера, а вот его жена примерила неожиданно нежный наряд.

Так, Санина позирует в коротком платье и ботинках с носками. Благодаря такому наряду и волосам, собранным в высокий хвост, образ певицы кажется немного кукольным.

«Добрый вечер», - подписал кадр Бебко.

Поклонники группы пришли в восторг от этого снимка.

«Кукла Молли», «Какие классные», «Самый добрый!», «Бесподобно выглядите как всегда», «Вечер в хату», «Банда», «Ребята вы крутые», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Санина запостила в своем аккаунте анимированное фото, на котором она позирует в черном платье с ярким вечерним макияжем.

Образ певица дополнила массивным серебряными украшениями - серьгами, браслетом и колье.

Также она накинула на себя пальто, но надела лишь один рукав, а левую руку оставила обнаженной.

Напомним, Санина в неожиданном образе показала, чему ее научили "Танці з зірками": "Украинская Харли Квинн".

Как сообщала Politeka, Санина из "Танців з зірками" наделала шуму дерзким образом в коротком платье: "Тина просила передать...".

Также Politeka писала, что Санина из «Танців з зірками» впечатлила новым образом, заткнув за пояс красотку из «Звездных войн»: «Какая кошечка».